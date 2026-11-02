Κλειώ Μαζωνάκη: Η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει, εγώ όμως έχασα το παιδί μου

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά αποκλειστικά στην Super Κατερίνα.

Η μητέρα του αγαπημένου τραγουδιστή ξεσπά 54 ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή. Όπως λέει υποφέρει ακόμη και δεν μπορεί να λέει ούτε το όνομα του γιου της.

“Έχασα το παιδί μου δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να λέω ούτε το όνομά του.”

Για την απόδοση δικαιοσύνης στην υπόθεση θανάτου του γιου της είπε ότι έχει πίστη στην Δικαιοσύνη αλλά το παιδί της δεν γυρίζει πίσω.

“Η δικαιοσύνη μόνο μπορεί να κάνει κάτι για αυτό που έγινε. Μακάρι θεέ μου να είχα το παιδί μου”.