“Κόκκινη” προειδοποίηση- Έρχονται ισχυρές καταιγίδες

Συναγερμός από την ΕΜΥ για έντονα φαινόμενα

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται από την Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η προειδοποίηση αφορά έντονα φαινόμενα, τα οποία κατά τόπους θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από τις προμεσημβρινές ώρες της Παρασκευής και να επηρεάσουν αρχικά τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια θα κινηθούν ανατολικότερα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι:

-Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη): από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ της Παρασκευής, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

-Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία): από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, με αυξημένη προσοχή κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση.

-Σποράδες και Εύβοια: από τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, με κόκκινη προειδοποίηση.

-Ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής: από τις απογευματινές ώρες έως αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

-Νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη): από αργά το βράδυ της Παρασκευής, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Το Σάββατο τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως σε:

-Σποράδες, έως τις πρωινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση.

-Κεντρική και βόρεια Εύβοια, έως τις προμεσημβρινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση.

-Νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη), έως τις πρώτες πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

-Μαγνησία, κυρίως στις ανατολικές θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, έως τις πρώτες ώρες του Σαββάτου.

Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου προβλέπονται τα πιο έντονα φαινόμενα, καθώς οι καταιγίδες μπορεί να εκδηλωθούν απότομα και να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και τοπικά προβλήματα.