Βίντεο: Αυτοκίνητο ανατράπηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Σαρωνίδας, όταν ένα κόκκινο ΙΧ εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο 42ο χιλιόμετρο της λεωφόρου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ολισθηρότητα του δρόμου ενδέχεται να συνέβαλε στην ανατροπή του αυτοκινήτου.

Ευτυχώς, η γυναίκα που οδηγούσε το όχημα είναι καλά στην υγεία της, ενώ από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού.

Στο βίντεο διακρίνεται το αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο στο πλάι, στη μέση του οδοστρώματος, ενώ οι πυροσβέστες πραγματοποιούν έλεγχο στο όχημα.