Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για αγοραπωλησία ηρωίνης

Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, μετά από αγοραπωλησία ναρκωτικών σε σπίτι στον Εύοσμο.

Πρόκειται για μία 33χρονη και έναν 49χρονο, οι οποίοι εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 49χρονος είχε αγοράσει από τη γυναίκα ποσότητα ηρωίνης, ενώ στην κατοχή της εντοπίστηκαν 6.530 ευρώ, τα οποία φέρονται να προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.

Η αγοραπωλησία ηρωίνης στον Εύοσμο

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε στην κατοικία της 33χρονης, όπου εντοπίστηκε ο 49χρονος να έχει αγοράσει ηρωίνη βάρους 0,35 γραμμαρίων, έναντι χρηματικού ποσού.

Οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για την υπόθεση των ναρκωτικών.

Τα 6.530 ευρώ και η κάνναβη που κατασχέθηκαν

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε τσάντα που είχε μαζί της η 33χρονη το ποσό των 6.530 ευρώ. Τα χρήματα κατασχέθηκαν, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητά της.

Παράλληλα, στο προαύλιο της κατοικίας της βρέθηκε μία χάρτινη συσκευασία με μικροποσότητα κάνναβης, η οποία επίσης κατασχέθηκε.

Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες

Η 33χρονη και ο 49χρονος αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.