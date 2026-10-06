Κλειώ Μαζωνάκη: «Να βρει το παιδί μου το δίκιο του»

Το δικό της μήνυμα για την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη έστειλε η μητέρα του.

Με μια φορτισμένη δήλωση, τάχθηκε στο πλευρό του γιου της και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο, να βρει το παιδί μου το δίκιο του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωσή της έρχεται, ενώ η υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έκρυψε την αγωνία της για την εξέλιξη της υπόθεσης, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθησή της ότι ο γιος της πρέπει να δικαιωθεί.