Πεντοζάλι στη Σεούλ- Αποθεώθηκε η Κρήτη

Με ένα λεβέντικο πεντοζάλι ταξίδεψε η κρητική παράδοση μέχρι τη Σεούλ.

Ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων συμμετείχε σε διεθνές φεστιβάλ στη Νότια Κορέα, παρουσιάζοντας χορούς και μουσικές της Κρήτης.

Περίπου 6.000 θεατές παρακολούθησαν την εμφάνιση της χανιώτικης αποστολής. Το χειροκρότημα ήταν θερμό και παρατεταμένο.

Οι Κρητικοί χορευτές κέρδισαν το κοινό με το πεντοζάλι, μεταφέροντας στη σκηνή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της παράδοσης του νησιού.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν και η υποδοχή από τους διοργανωτές. Η ελληνική παρουσία αντιμετωπίστηκε με ενδιαφέρον και σεβασμό από το κορεατικό κοινό.

Σημαντική ήταν η συμβολή της Στέλλας Αγιασμενάκη στην οργάνωση και την παρουσία του Ομίλου στη Νότια Κορέα.

Η εμφάνιση στη Σεούλ έφερε ξανά την Κρήτη στην Άπω Ανατολή, αυτή τη φορά όχι μέσα από ένα βιβλίο ή μια αφήγηση, αλλά μέσα από τη μουσική και τον χορό.

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα Χανιά, το πεντοζάλι έγινε η γλώσσα με την οποία η κρητική παράδοση συστήθηκε σε ένα νέο κοινό.