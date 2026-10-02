Ρόδος: Νεκρή γυναίκα από κεραυνό

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από κεραυνό στην Ρόδο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 58χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Γερμανία, βρισκόταν για διακοπές στη χώρα μας, περπατούσε με τον σύζυγό της στην περιοχή Λοθιάρικα της Ρόδου όταν χτυπήθηκε από κεραυνό. Η άτυχη γυναίκα σκοτώθηκε ακαριαία από το χτύπημα του κεραυνού.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Πριν λίγη ώρα μεταφέρθηκε και ο σύζυγος της στο νοσοκομείο και υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις.