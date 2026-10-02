Κίνηση τώρα στους δρόμους της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με μεγάλες καθυστερήσεις να καταγράφονται σε βασικές οδικές αρτηρίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου πριν από λίγο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Πειραιά.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Η κίνηση στον Κηφισό ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και συνεχίζεται προς Αιγάλεω και Σεπόλια. Το πρόβλημα παραμένει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αχαρνών, με κατεύθυνση προς τα Κάτω Πατήσια.

Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, από την Πανόρμου προς το Ψυχικό.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από το ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Κίνηση τώρα σε Αττική Οδό και δυτικά προάστια

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Κίνηση υπάρχει ακόμη στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών, προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, καθώς και στη Βάρης-Κορωπίου, από το ύψος της Καλύμνου προς τη Σχολή Ευελπίδων.