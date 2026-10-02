Φωτιά σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 85χρονη
Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο στις Σέρρες, εντοπίστηκε μια 85χρονη γυναίκα, χωρίς τις αισθήσεις της.
Στο περιστατικό, μετέβησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε την ηλικιωμένη.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών, προχωρά σε έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
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