Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και στη διακίνηση κάνναβης, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Πιο αναλυτικά, μετά από αστυνομική επιχείρηση την περασμένη Τετάρτη (30/9/2026), σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας, συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, υπήκοι Τουρκίας.

Τα μέλη της οργάνωσης, καλλιεργούσαν δενδρύλλια κάνναβης και την διακινούσαν στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σε δασώδη περιοχή της Μεσσηνίας, εντοπίστηκε καλλιέργεια, όπου εκριζώθηκαν συνολικά 126 δενδρύλλια κάνναβης.

Εν τω μεταξύ, μετά από έρευνες στα σπίτια και σε χώρους που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες» σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 8 κιλά και 742,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

– 784 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβης,

– 900 ευρώ,

– 2 οχήματα,

– 7 κινητά τηλέφωνα,

– 4 ηλεκτρονικές-ψηφιακές ζυγαριές και

– καλλιεργητικός εξοπλισμός (φιάλη νερού, σκαλιστήρι, γάντια, ισοθερμικό κυτίο, ποτιστήρι, τσεκούρι, πριόνι χειρός, σκερπάνι, αξίνες και φτυάρι).

Το οικονομικό όφελος της οργάνωσης, υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.