Εξέδωσε με ξένους κωδικούς άυλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο

Συνελήφθη 18χρονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να απέκτησε πρόσβαση με παράνομο τρόπο, σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και στην έκδοση άυλης συνταγής για οπιούχο φάρμακο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός μετέβη την Πέμπτη (1/10/2026), σε φαρμακείο στην συγκεκριμένη περιοχή και εκτέλεσε τη συνταγή.

Ωστόσο, ο πραγματικός ασθενής, στο όνομα του οποίου συνταγογραφήθηκε το σκεύασμα, ενημερώθηκε με σχετική ειδοποίηση στο κινητό του, και ακολούθως, ειδοποίησε άμεσα τους υπαλλήλους του φαρμακείου.

Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μπουκάλι που περιείχε οξυκωδόνη, βάρους 32 γραμμαρίων.

Σε βάρος του 18χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.