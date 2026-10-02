Λέσβος: 4 συλλήψεις για απάτη με θύμα ηλικιωμένο

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στον Πειραιά για την απάτη σε βάρος ηλικιωμένου στη Στύψη Λέσβου, από τον οποίο απέσπασαν 23.000 ευρώ, κοσμήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 8.000 ευρώ. Πρόκειται για έναν 31χρονο, έναν 27χρονο, έναν 26χρονο και μία 21χρονη, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από την έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής Λέσβου.

Πώς έστησαν την απάτη

Η υπόθεση σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Γυναίκα, μέλος του κυκλώματος, τηλεφώνησε στον ηλικιωμένο και προσποιήθηκε την υπάλληλο λογιστικού γραφείου.

Με πρόσχημα τη διευθέτηση οικονομικών οφειλών του ίδιου και της συζύγου του, κατάφερε να τον εξαπατήσει. Παράλληλα, του απέσπασε στοιχεία των τηλεφωνικών του συνδέσεων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποίησαν συνεργοί της για να μπλοκάρουν τις τηλεφωνικές του γραμμές.

Στη συνέχεια, μέλος του κυκλώματος καθοδήγησε τηλεφωνικά τον ηλικιωμένο να αφήσει κοντά στο σπίτι του μια σακούλα. Μέσα είχε 23.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 8.000 ευρώ.

Πήραν τη σακούλα και έφυγαν από τη Λέσβο

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, στο σημείο έφτασαν με ενοικιαζόμενο φορτηγό ο 31χρονος, ο 27χρονος και ο 26χρονος. Οι τρεις άνδρες παρέλαβαν τη σακούλα με τα χρήματα και τα τιμαλφή.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στην υπόθεση είχε ενεργό ρόλο και η 21χρονη, η οποία βρισκόταν στη Λέσβο.

Οι τέσσερις κατηγορούνται για απάτη, καθώς και για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν ενταχθεί πρόσφατα σε ομάδα με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Στο στόχαστρο ηλικιωμένοι

Τα μέλη του κυκλώματος τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους και προσποιούνταν τους λογιστές. Με διάφορα προσχήματα ζητούσαν άμεσα μεγάλα χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και έγγραφο ενοικίασης οχήματος. Οι τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία με το θύμα ανήκαν σε τρεις αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία.

Οι τέσσερις συλληφθέντες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στον λιμένα του Πειραιά. Στην επιχείρηση συνέδραμαν το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και το 1ο Λιμενικό Τμήμα Πειραιά.

Από την έρευνα έχει ήδη προκύψει η εμπλοκή των ίδιων δραστών σε τουλάχιστον δύο ακόμη απάτες, με παρόμοια μέθοδο, την προηγούμενη εβδομάδα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και την Ελασσόνα Λάρισας.