Καιρός: Ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται στο νότιο Αιγαίο, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιο έντονων φαινομένων. Την ίδια ώρα, πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, έως 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι αύριο το απόγευμα.

Έντονα φαινόμενα στην Κρήτη

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στην Κρήτη. Η μεγαλύτερη ένταση προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να επηρεάσουν και τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, κυρίως στις περιοχές όπου οι άνεμοι θα παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες εντάσεις.