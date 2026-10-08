Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής είναι αυξημένη από νωρίς το πρωί, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο «κόκκινο». Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, ενώ έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με τα προβλήματα να εντοπίζονται σε αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες.

Που υπάρχουν προβλήματα στην Αθήνα

Γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αυξημένη είναι η κίνηση κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, ενώ χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στην κάθοδο της Μεσογείων.

Προβλήματα υπάρχουν επίσης στην Κατεχάκη και στην Αλεξάνδρας, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.

Κίνηση σε Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.