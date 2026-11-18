Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της 16ης Νοεμβρίου αστυνομικοί σε περιοχή του Κιλκίς, καθώς εντόπισαν περισσότερα από 2,3 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε έρευνες που πραγματοποίησαν στο σπίτι του και σε ποιμνιοστάσιο στην αυλή της κατοικίας του.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του άνδρα. Εκεί βρήκαν μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 226 γραμμαρίων, την οποία και κατέσχεσαν.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν σε ποιμνιοστάσιο που βρίσκεται μέσα στην αυλή του σπιτιού. Στον συγκεκριμένο χώρο εντοπίστηκαν ακόμη 10 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1.725 γραμμαρίων.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν και ποσότητα ημίχλωρης ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 366 γραμμαρίων, η οποία βρισκόταν σε διαδικασία ξήρανσης.

Όλες οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές.

Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας