Τρεις ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, συνελήφθησαν στις 12 Νοεμβρίου στα Πατήσια, το Κερατσίνι και τον Πειραιά, ως μέλη εγκληματικής ομάδας που άρπαζε με τη βία χρυσές αλυσίδες, σταυρούς και άλλα τιμαλφή από πολίτες στην Αττική.

Η αστυνομική έρευνα έχει εξιχνιάσει μέχρι στιγμής επτά περιπτώσεις ληστειών, ενώ αναζητούνται ακόμη τέσσερα μέλη της ομάδας.

Η εξάρθρωση της συμμορίας έγινε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών για τη δράση των ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας διέπρατταν ληστείες τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026.

Για τον εντοπισμό τους συγκροτήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Οι έρευνες οδήγησαν στις τρεις συλλήψεις, ενώ παράλληλα ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή των ανηλίκων στις επιθέσεις.

Πώς δρούσε η συμμορία

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας εναλλάσσονταν στους ρόλους τους και επέλεγαν κυρίως επιβάτες μέσων μαζικής μεταφοράς ως στόχους. Αρχικά πλησίαζαν τα θύματά τους και στη συνέχεια τα περικύκλωναν, ώστε να τους αφαιρέσουν χρυσούς σταυρούς, αλυσίδες λαιμού και άλλα αντικείμενα αξίας. Αμέσως μετά απομακρύνονταν από το σημείο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ανήλικοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη ληστειών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων τεσσάρων μελών της συμμορίας.