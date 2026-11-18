Η παραμονή 101 μεταναστών στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ ολοκληρώνεται, καθώς έχει προγραμματιστεί η μεταφορά τους στην Αγία Γαλήνη.

Οι άνθρωποι φιλοξενούνταν στον χώρο επί 18 ημέρες.

Η μετακίνηση προς την Αγία Γαλήνη αναμένεται να γίνει σήμερα το απόγευμα, βάσει του προγραμματισμού που έχει τεθεί για τους 101 μετανάστες. Με την αναχώρησή τους κλείνει η περίοδος προσωρινής φιλοξενίας τους στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ.

Οι καιρικές συνθήκες και οι λέμβοι στην ακτογραμμή

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή έχουν αλλάξει την εικόνα κατά μήκος της ακτογραμμής, καθώς ορισμένες λέμβοι που χρησιμοποιήθηκαν στις αφίξεις των προηγούμενων ημερών έχουν καταλήξει στη στεριά.

Πάνω σε ορισμένες από αυτές, στελέχη του Λιμενικού Σώματος αναγράφουν τη λέξη «Rescue», δηλαδή «Διάσωση». Η σήμανση αφορά λέμβους για τις οποίες έχει προηγηθεί επιχείρηση διάσωσης από τις λιμενικές αρχές.

Η ένδειξη λειτουργεί ως στοιχείο αναγνώρισης των συγκεκριμένων σκαφών και καταγράφει ότι η άφιξη των επιβαινόντων συνδέθηκε με επιχείρηση διάσωσης.