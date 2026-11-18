Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Ραφήνα, καθώς φέρεται να είχε διαπράξει σειρά διακεκριμένων κλοπών από καταστήματα στην Ανατολική Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 12 περιπτώσεις σε Ραφήνα, Μαρκόπουλο, Πικέρμι και Παλλήνη.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 44χρονος φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας από καταστήματα της ευρύτερης περιοχής. Κατά τον εντοπισμό του βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 393 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την υπόθεση αφορά συνολικά 12 εξιχνιασμένες κλοπές.