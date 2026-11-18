Δύο άτομα, ένας αλλοδαπός και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο Καρπενήσι, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα που επιχείρησε να εξαπατήσει δύο πολίτες.

Οι δράστες τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους και προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, ζητώντας χρήματα, χρυσαφικά και κοσμήματα. Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται ακόμη τρία άτομα.

Η εξάρθρωση της ομάδας έγινε έπειτα από άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας. Οι δύο πολίτες αντιλήφθηκαν την απόπειρα εξαπάτησης και ενημέρωσαν το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευρυτανίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ξεκίνησαν αναζητήσεις. Στην έξοδο της πόλης εντόπισαν ύποπτη μοτοσικλέτα, την ακινητοποίησαν και προσήγαγαν τους δύο επιβαίνοντες.

Από την προανάκριση προέκυψε η εμπλοκή τους στις δύο απόπειρες απάτης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρες απάτης κατά συναυτουργία.

Επιπλέον, ο αλλοδαπός κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς είχε αλλάξει το χρώμα της μοτοσικλέτας.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, δύο κινητά τηλέφωνα, δύο κάρτες SIM και δύο κράνη. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας.