Βίντεο που αναρτήθηκε σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά 51χρονου στους Θρακομακεδόνες, ο οποίος έκανε το κοντέρ να δείχνει «κόκκινα».

Ο άντρας οδηγούσε πολυτελές αυτοκίνητο με υπερβολική ταχύτητα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, έχοντας μάλιστα μέσα στο όχημα δύο ανήλικα παιδιά κάτω των 10 ετών.

Το περιστατικό εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι παρακολουθούν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 51χρονο ως τον οδηγό του οχήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.