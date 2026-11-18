Στη σύλληψη ενός 33χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, επιβλαβών φαρμάκων και αντιντόπινγκ.

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε από πληροφοριακά στοιχεία που αξιοποίησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μετά από εξακριβώσεις και διασταυρώσεις δεδομένων, οι Αρχές κατέληξαν, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ότι ο 33χρονος δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης.

Κατασχέθηκε και δίκυκλο

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δίκυκλο, το οποίο η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει μέσο διευκόλυνσης της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας του 33χρονου.

Κατά τις έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κοκαΐνης βάρους -89,19- γραμμαρίων

κατεργασμένη κάνναβη βάρους -0,5- γραμμαρίων

λευκή άγνωστη ουσία πρόσμιξης εντός πλαστικής συσκευασίας βάρους -390- γραμμαρίων -20- ενέσιμα αναβολικά φιαλίδια

287 ενέσιμα φιαλίδια πεπτιδίων

65 δισκία άγνωστης δραστικής ουσίας, χωρίς ένδειξη έγκρισης από τον ΕΟΦ

10.880 ευρώ

99 φάκελοι συσκευασίας

πλήθος αυτοκόλλητων ετικετών

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

κινητό τηλέφωνο και δίκυκλο, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας του

Σημειώνεται ότι ο 33χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για διάφορα αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ληστεία, κλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή, εξύβριση και κακόβουλη βλασφημία, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.