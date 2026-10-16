Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε Κηφισό και Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί, με καθυστερήσεις στον Κηφισό, την Κηφισίας και άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στη Λεωφόρο Ιασωνίδου, στο Ελληνικό, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος από μηχανική βλάβη. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία.

Που υπάρχει αυξημένη κίνηση στην Αθήνα

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρρόης και στη Λεωφόρο Βασιλέως Αμαλίας.

Πρόβλημα καταγράφεται στη Λεωφόρο Ιασωνίδου, στο ύψος της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στην περιοχή του Ελληνικού. Η δυσχέρεια στην κυκλοφορία οφείλεται σε όχημα που ακινητοποιήθηκε εξαιτίας μηχανικής βλάβης.

Αττική Οδός: Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10-15 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Στην έξοδο προς Λαμία, οι οδηγοί θα χρειαστούν επίσης 10-15 λεπτά.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5-10 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο προς Λαμία. Από την Ανθούσα έως την Κηφισίας, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 10 έως 15 λεπτά.

Σε ποιους δρόμους η κυκλοφορία είναι ομαλή

Αντίθετα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στα περισσότερα τμήματα της Αθηνών-Κορίνθου και της Αθηνών-Λαμίας.

Ομαλή είναι επίσης η κίνηση στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, στην Αχαρνών και στη Λεωφόρο Συγγρού.