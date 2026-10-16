Κατάσχεση άνω των 2,2 kg κοκαΐνης και 5,3 kg skunk στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών κατάφεραν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ξεσκεπάζοντας τη δράση δικτύου που εισήγαγε κοκαΐνη και κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην Ελλάδα. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση και ελεγχόμενη παράδοση, οι αρχές συνέλαβαν έναν 32χρονο Σουηδό υπήκοο, ενώ τα προσδοκώμενα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τις 380.000 ευρώ.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση του δικτύου ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2026. Αξιοποιώντας πληροφορίες της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, οι λιμενικοί, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) και τελωνειακούς της Ανατολικής Αττικής, εντόπισαν ένα ύποπτο ξύλινο κιβώτιο από τη Βραζιλία σε αποθήκη του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών «ΜΕΖΚΑΛ» «έδειξε» αμέσως το σημείο. Σε ειδική κρύπτη στο ξύλινο δάπεδο του κιβωτίου βρέθηκαν τέσσερις πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη, βάρους 2.235 γραμμαρίων.

Η ελεγχόμενη παράδοση και η σύλληψη

Με έγκριση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στήθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης μεταφοράς. Την 14η Οκτωβρίου 2026, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 32χρονο αλλοδαπό παραλήπτη σε περιοχή της Αττικής.

Δεύτερο «χτύπημα» από τις ΗΠΑ

Οι έρευνες συνεχίστηκαν υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Αθηνών. Την ίδια ημέρα, εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο και δεύτερο ύποπτο δέμα (χάρτινο κιβώτιο), αυτή τη φορά από τις ΗΠΑ, με τελικό αποδέκτη τον ίδιο συλληφθέντα. Ο «ΜΕΖΚΑΛ» έδρασε ξανά, οδηγώντας στην κατάσχεση 10 αεροστεγών συσκευασιών με skunk, συνολικού βάρους 5.317 γραμμαρίων.

Τα ευρήματα της επιχείρησης

Συνολικά από την επιχείρηση κατασχέθηκαν:

. κοκαΐνης

317 γρ. ακατέργαστης κάνναβης (Skunk)

1 συσκευή κινητού τηλεφώνου

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, ενώ η ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ. έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τις διωκτικές αρχές της Βραζιλίας και των ΗΠΑ για να εντοπιστούν οι διεθνείς προεκτάσεις του εγκληματικού δικτύου.

Στο γεγονός αναφέρθηκε και ο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας με ανάρησή του στο x

“Στην Ιαπωνία, όπου βρίσκομαι για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας, πληροφορήθηκα με περηφάνια μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του Λιμενικού μας. Στελέχη του Λιμενικού Σώματος, σε συνεργασία με την Τελωνειακή Υπηρεσία, εντόπισαν και κατέσχεσαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 2,2 κιλά κοκαΐνης και 5,3 κιλά κάνναβης (Scion), κρυμμένα σε κιβώτια από τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ. Συνελήφθη ένας 32χρονος αλλοδαπός. Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος που δουλεύουν μέρα και νύχτα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Συνεχίζουμε. Χωρίς καμία ανοχή στα ναρκωτικά και στο οργανωμένο έγκλημα.”