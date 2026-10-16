Καίτη Γκρέυ: Ο εγγονός της ζητά την αποσφράγιση του σπιτιού της

Να αποσφραγιστεί στο σπίτι της τραγουδίστριας Καίτης Γκρέυ ζητά ο εγγονός της. Το σπίτι της αγαπημένης τραγουδίστριας σφραγίστηκε μετά τον θάνατό της το 2025.

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, δικηγόρος του εγγονού, εξηγεί πως δεν είναι λογικό να παραμένει σφραγισμλενο το διαμέρισμα. Αναφορικά με την περιουσία της τραγουδίστριας, είπε πως αν αυτή παραμείνει δεσμευμένη θα χάσει ένα σημαντικό μέρος της αξίας της.