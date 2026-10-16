Σεπόλια: Άνδρας ανέβηκε σε ταράτσα και πετούσε κεραμίδια

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε χθες κατά τις βραδινές ώρες στα Σεπόλια.

Ανησυχία προκάλεσε σε γειτονιά στα Σεπόλια άνδρας ο οποίος ανέβηκε στην σκεπή σπιτιού και άρχισε να πετάει κεραμίδια στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας μετά από κάποια ώρα κατέβηκε από την σκεπή και τον συνέλαβε η αστυνομία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό δεν έχουν γίνει γνωστές.

Πηγή βίντεο: TikTok