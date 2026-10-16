“Μπαλάκι” ευθυνών για τα λύματα στον Πειραιά αποχετευτικό δίκτυο άρχισαν να πλημμυρίζουν το ισόγειο και το υπόγειο του κτιρίου.

Ο Δήμος Πειραιά σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι διενεργείται έλεγχος στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στο σχολικό συγκρότημα για τυχόν διαρροή λυμάτων και σε αυτά τα σημεία. Όπως τονίζει δεν φέρει κάποια ευθύνη ούτε για τα έργα π[ου βρίσκονταν σε εξέλιξη στο σχολικόι συγκρότημα ούτε για το περιστατικό αυτό καθ’ αυτό.

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης αντιπαρέρχεται κάνοντας λόγο για σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα.