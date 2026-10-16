Θεσσαλονίκη: Έδωσε κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ σε δήθεν λογιστή

Θύμα απάτης από άγνωστο, που προσποιήθηκε τον λογιστή, έπεσε μια 67χρονη στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ο δράστης κατάφερε να της αποσπάσει κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή, την έπεισε να συγκεντρώσει σε μια σακούλα όλα τα αντικείμενα αξίας που είχε στο σπίτι της, ώστε να πάρει την κρατική αποζημίωση. Η 67χρονη υπάκουσε αμέσως στις οδηγίες του άνδρα που βρίσκονταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Συγκέντρωσε σε μια δερμάτινη τσάντα κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ, τα οποία άφησε στην είσοδο της πολυκατοικίας στον συνεργό του. Η γυναίκα ανέβηκε στο διαμέρισμά της, ώστε να πάρει την ταυτότητά της, όμως όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι ο άντρας είχε εξαφανιστεί.

Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο δραστών.