Ρόδος: «Καλό ταξίδι, αγαπητέ μας Βαγγέλη»

Με μια συγκινητική ανάρτηση, η Ομάδα Πεζοπορίας Ρόδου αποχαιρετά τον Βαγγέλη Γιομπλιάκη, τον 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της κακοκαιρίας και κατέληξε στη θάλασσα, στην περιοχή των Στεγνών.

«Καλό ταξίδι, αγαπητέ μας Βαγγέλη…», γράφουν τα μέλη της ομάδας, περιγράφοντάς τον ως έναν καλό, ευγενικό και ήπιο άνθρωπο, που αγαπούσε τη φύση και τη φωτογραφία. Όπως αναφέρουν, ο Βαγγέλης είχε την ικανότητα να παρατηρεί την ομορφιά γύρω του και να κρατά μέσα από τις εικόνες του στιγμές από τις διαδρομές και τα τοπία που αγαπούσε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Διονυσία Σδρεγα- ΟΜΑΔΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΟΠΕΡ)- FACEBOOK

Η απώλειά του, σημειώνουν, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που τον γνώρισαν. «Θα τον θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό», αναφέρουν, εκφράζοντας τα θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους του.

Στην ανάρτησή της, η Ομάδα Πεζοπορίας Ρόδου αναφέρεται και στην ανάγκη σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος. Επισημαίνει ότι οι φυσικές κοίτες και τα ρέματα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα, ενώ τονίζει πως η υπεύθυνη διαχείριση του τόπου και η συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων είναι κρίσιμες. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα αίτια κάθε τραγωδίας πρέπει να διερευνώνται και ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να έχουν μεγάλη ένταση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Διονυσία Σδρεγα- ΟΜΑΔΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΟΠΕΡ)- FACEBOOK

«Η φύση δεν είναι αντίπαλός μας», σημειώνει η ομάδα, καλώντας η τραγωδία να γίνει αφορμή για προβληματισμό και ουσιαστικές αλλαγές.

Τα μέλη της αναμένουν να ενημερωθούν για την ημερομηνία και την ώρα της εξοδίου ακολουθίας, ώστε να βρεθούν κοντά στον Βαγγέλη και να τον συνοδεύσουν όλοι μαζί στο τελευταίο του ταξίδι.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Διονυσία Σδρεγα- ΟΜΑΔΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΟΠΕΡ)- FACEBOOK

«Καλό ταξίδι, αγαπητέ μας Βαγγέλη. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη, μέσα από τις στιγμές που μοιραστήκαμε και τις διαδρομές μας».