Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Μεσογείων και τη λεωφόρο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται ακόμη στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών. Την ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες επικρατούν στη λεωφόρο Ποσειδώνος, έως το ύψος του Ελληνικού, καθώς και στη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται και στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να χρειάζεται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά, στο τμήμα από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο προς Λαμία.