Κακιά Σκάλα: Νταλίκα ανατράπηκε μέσα στο τούνελ

Τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας. Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη μέσα στη σήραγγα, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στο σημείο η Τροχαία

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής. Οι αρμόδιες δυνάμεις μετέβησαν στην περιοχή μετά το τροχαίο στην Κακιά Σκάλα.

Ουρές χιλιομέτρων προς Κόρινθο

Το τροχαίο προκάλεσε σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Η ανατροπή της νταλίκας μέσα στη σήραγγα είχε ως αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να γίνεται με μεγάλη δυσκολία στο συγκεκριμένο σημείο.