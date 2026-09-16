Κηφισιά: 20χρονος προσποιούνταν τον αστυνομικό

Έναν 20χρονο που παρίστανε τον αστυνομικό μέσα σε συρμό του ηλεκτρικού στην Κηφισιά συνέλαβαν το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ/Γ.Α.Δ.Α. Ο νεαρός φορούσε αστυνομική περιβολή και έφερε σχετικό εξοπλισμό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς για αντιποίηση Αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η διακριτική επιτήρηση και η σύλληψη

Η σύλληψη έγινε εντός συρμού του ηλεκτρικού, στον σταθμό Η.Σ.Α.Π. της Κηφισιάς. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς στο πλαίσιο του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των επιβατών.

Κατά τη διάρκεια διακριτικής επιτήρησης εντόπισαν τον 20χρονο και τον ακινητοποίησαν.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Ακολούθησε έρευνα από τους αστυνομικούς. Στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, μία πλαστική θήκη όπλου, μία θήκη γεμιστήρα και ένας ασύρματος.

Ο 20χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.