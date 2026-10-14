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Κέρκυρα: Προσάραξη ιστιοφόρου με εισροή υδάτων στο Σιδάρι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/10/2026 09:11
Κέρκυρα: Προσάραξη ιστιοφόρου με εισροή υδάτων στο Σιδάρι
PHOTO- INTIME

Ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, προσάραξε σε αμμώδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή Σιδαρίου Κέρκυρας, με αποτέλεσμα να υπάρξει εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα ο μοναδικός επιβαίνων κατάφερε να εγκαταλείψει το ιστιοφόρο και να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

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