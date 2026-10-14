Κέρκυρα: Προσάραξη ιστιοφόρου με εισροή υδάτων στο Σιδάρι

Ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, προσάραξε σε αμμώδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή Σιδαρίου Κέρκυρας, με αποτέλεσμα να υπάρξει εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα ο μοναδικός επιβαίνων κατάφερε να εγκαταλείψει το ιστιοφόρο και να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.