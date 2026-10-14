Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο- Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Σε ισχύ έως τις 15:00 βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα αναμένεται να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Στον Αργοσαρωνικό, εκτελούνται ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα.

Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφήνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα και Αρκίτσα-Αιδηψός, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.