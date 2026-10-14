Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στη χώρα – 58 κλήσεις στην Πυροσβεστική σε Αττική και Εύβοια

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία και πλημμυρικά φαινόμενα έχει προκαλέσει το τρέχον κύμα κακοκαιρίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο των φαινομένων βρίσκονται η Σκιάθος, η Εύβοια και η Αττική.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από χθες έως σήμερα στις 6:00 π.μ., το Κέντρο Επιχειρήσεων διαχειρίστηκε συνολικά 58 συμβάντα. Ειδικότερα, στην Αττική καταγράφηκαν 38 κλήσεις (προχώρησαν 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων), ενώ στην Εύβοια σημειώθηκαν 20 κλήσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων (19) και μία πλύση οδοστρώματος.

Μήνυμα από το 112 εστάλη σήμερα το πρωί σε όσους βρίσκονται στα Πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Επιπλέον, στις 00.32 εκδόθηκε μήνυμα, για περιορισμό μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες στη Σκιάθο.

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από χθες τις μεσημβρινές ώρες έως και σήμερα:

* Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

* Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

* Την Περιφέρεια Αττικής

* Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

* Την Περιφέρεια Κρήτης

* Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

* Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και σήμερα Τετάρτη (14-10-2026). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.