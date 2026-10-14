Σκιάθος: “112” για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω
έντονων καιρικών φαινομένων
Μήνυμα εστάλη από το «112» στους κατοίκους της Σκιάθου, όπου τους ζητάει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, στις απολύτως απαραίτητες, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
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