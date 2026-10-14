Κακοκαιρία: Εννέα αντλήσεις υδάτων από σπίτια στην Αττική

Λόγω έντονης βροχόπτωσης, συνοδεία ισχυρών ανέμων σε Αττική, και Εύβοια, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από αργά χθες έως σήμερα στις 06:00, έλαβε:

– στην Αττική 38 κλήσεις και μεχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων.

– στην Εύβοια 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές δένδρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.