Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Σχιστού

Συνελήφθη ο 28χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκρουσε σε ακινητοποιημένα οχήματα και παρέσυρε τους δύο άνδρες.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Λεωφόρο Σχιστού, όταν ενας 28 οδηγός προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και παρέσυρε τους ιδιοκτήτες τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 58χρονος και ελαφρά ένας 51χρονος.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ όπου μετέφεραν τους δύο άνδρες στο νοσοκομείο Αττικο.

Ο 28χρονος οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.