Ρόδος: Σε πλήρη εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη πλήξει τη Ρόδο και άλλα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, με ισχυρές βροχοπτώσεις να εκδηλώνονται από τη 01:00 τα ξημερώματα.

Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα.

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Ωστόσο, έχει προκληθεί μεγάλη συσσώρευση υδάτων, σε δρόμους της πόλης και περιφερειακών περιοχών, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Την ίδια ώρα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχουν αναφερθεί σε περιοχές όπως τα Σγουρού και τα Κοσκινού. Συνεργεία τεχνικών βρίσκονται στα σημεία, καταβάλλοντας προσπάθειες για την αποκατάσταση των βλαβών.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.