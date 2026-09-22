Κεντρική Μακεδονία: 1.108 έλεγχοι για κράνος σε μία εβδομάδα

Σε 1.108 ελέγχους για τη χρήση προστατευτικού κράνους προχώρησε η Τροχαία στην Κεντρική Μακεδονία από τη Δευτέρα 14 έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026. Συνολικά βεβαιώθηκαν 46 παραβάσεις, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους».

Στο στόχαστρο έξι περιοχές

Οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι συνεχίζονται σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική. Οι έλεγχοι αφορούν οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, αλλά και χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.). Στόχος είναι η καθολική συμμόρφωση με την υποχρέωση χρήσης πιστοποιημένου κράνους.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει όχι μόνο εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους, αλλά και δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Τα πρόστιμα για τη μη χρήση κράνους

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) έχουν αυστηροποιηθεί οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους.

Για τον οδηγό δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για οδηγό που δεν φροντίζει για την ασφάλεια του επιβάτη.

Για τον επιβάτη δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο. το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στο πλαίσιο της εκστρατείας, σκοπός δεν είναι η βεβαίωση ή η είσπραξη προστίμων, αλλά η καθολική αποδοχή της υποχρέωσης οδηγών και επιβατών να φορούν πιστοποιημένο κράνος. Το μήνυμα της δράσης είναι ξεκάθαρο: «Φοράω το κράνος! Προστατεύω τη ζωή!».