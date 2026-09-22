Μεσαρά: Το έθιμο με τις μπαλωθιές τους βγήκε ακριβά

Οι σφαίρες έπεφταν «βροχή» σε κοινωνική εκδήλωση – Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε όπλα, 550 φυσίγγια και δεκάδες κάλυκες

Το έθιμο με τις μπαλωθιές φαίνεται πως αυτή τη φορά… βγήκε ακριβά σε τρεις συγγενείς στη Μεσαρά.

Μια κοινωνική εκδήλωση σε χωριό του Δήμου Γόρτυνας, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες οι πυροβολισμοί έπεφταν «βροχή», κατέληξε λίγες ώρες αργότερα σε αστυνομική επιχείρηση, έρευνες και τρεις συλλήψεις.

Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 82 κάλυκες και 550 φυσίγγια, αριθμοί που δείχνουν το μέγεθος όσων φέρεται να είχαν προηγηθεί.

Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 26 και 24 ετών, είναι συγγενείς και κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν έφτασαν στις Αρχές πληροφορίες για πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 21ης Σεπτεμβρίου στην κοινή κατοικία των τριών ανδρών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων, αξιοποίησαν τις πληροφορίες και το πρωί της Τρίτης πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση.

Οι έρευνες έγιναν τόσο στην κατοικία όσο και σε επαγγελματικό χώρο που διατηρούν οι τρεις άνδρες.

Και τα ευρήματα ήταν πολλά. Κατασχέθηκαν:

ένα πιστόλι

ένα πιστόλι κρότου

ένα αεροβόλο τυφέκιο

550 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

82 κάλυκες

Οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη τέσσερις γεμιστήρες, τρία εξαρτήματα όπλου, μία διόπτρα και ένα μαχαίρι.

Οι δεκάδες κάλυκες που εντοπίστηκαν εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στην εκδήλωση και η έκταση των πυροβολισμών.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.