Ηράκλειο: Εκτός ΜΕΘ το 17 μηνών βρέφος

ι ισχύει για τη 18χρονη μητέρα

Τ ι ισχύει για τη 18χρονη μητέρα

Τ ι ισχύει για τη 18χρονη μητέρα

Σταθερή βελτίωση παρουσιάζει στην υγεία του, το 17 μηνών βρέφος που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Το παιδί είχε τραυματιστεί σοβαρά από την 18χρονη μητέρα του.

Αποσωληνώθηκε το βρέφος

Το 17 μηνών παιδί αποσωληνώθηκε και δεν νοσηλεύεται πλέον στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών. Έχει μεταφερθεί στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται η παρακολούθηση της πορείας της υγείας του.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις δύσκολες ημέρες που πέρασε το βρέφος, το οποίο χρειάστηκε νοσηλεία στη ΜΕΘ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 18χρονη

Η 18χρονη μητέρα, μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ των όρων που της επιβλήθηκαν είναι η απαγόρευση να πλησιάσει ή να δει το παιδί της.

Παράλληλα, της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η νεαρή μητέρα υποχρεούται επίσης να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Υποχρεωτική παρακολούθηση ψυχολογικής υποστήριξης

Στους περιοριστικούς όρους περιλαμβάνεται ακόμη η υποχρέωση της 18χρονης να παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης.