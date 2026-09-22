Κηφισιά: Ανήλικοι χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές νεαρούς

Πήραν μέχρι και την μπλούζα του ενός

Ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών χτύπησαν δύο νεαρούς. Οι δράστες έκλεψαν μέχρι και την μπλούζα του ενός. Οι Αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής, όταν οι πέντε συλληφθέντες, μαζί με άλλους δράστες, προσέγγισαν δύο νεαρούς, ηλικίας 16 και 17 ετών, σε πάρκο της Κηφισιάς.

Οι πέντε κατηγορούμενοι άρχισαν να κλωτσάνε και να γροθοκοπάνε τους δύο νεαρούς σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Η άγρια αυτή επίθεση προκάλεσε σωματικές βλάβες στα θύματα, ενώ κατά την διάρκεια της επίθεσης ένας από τους δράστες πήρε με την βία την μπλούζα του 16χρονου.

Οι αστυνομικοί χτένισαν την ευρύτερη περιοχή και κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες και να τους ακινητοποιήσουν. Έπειτα, οδήγησαν τους ανήλικους στο τμήμα, όπου και ταυτοποιήθηκαν από τα θύματα της επίθεσης.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητας της επίθεσης, αποτελεί το γεγονός ότι ένας από τους δράστες βρέθηκε με την κλεμμένη μπλούζα, η οποία επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη της.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.