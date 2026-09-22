Πληθαίνουν οι απάτες μέσω AI . Το κόλπο των επιτήδειων για να εξαπατήσουν τους ηλικιωμένους

Νέα απάτη με τη χρήση AI από επιτήδειους οι οποίοι «δανείστηκαν» τη φωνή του πατέρα και μέσω οδηγιών κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα από σπίτι 29χρονου πυροσβέστη .

Οι επιτήδειοι είχαν καταγράψει τη φωνή του 60χρονου πατέρα, τον οποίο κάλεσαν την προηγούμενη μέρα και αφού απάντησε προφασίστηκαν ένα λάθος επίθετο και μόλις τους είπε «λάθος» έκλεισαν το τηλέφωνο. Όπως φέρονται να αξιοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είχαν σχέδιο να πείσουν τον γιο του ότι επικοινωνούσε με τον πατέρα του και πως έπρεπε να ανοίξει την πόρτα για να μπει συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ να επιδιορθώσει βλάβη.

Πριν προλάβει να αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε, ακολούθησε τηλεφώνημα από τον πατέρα του, από άγνωστο αριθμό. Η φωνή που άκουσε τον έπεισε ότι η επίσκεψη ήταν γνωστή στον πατέρα του και ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Μόλις είχε ΄΄ανοίξει΄΄ ο δρόμος για τους κλέφτες.