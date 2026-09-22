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Εικόνες ντροπής στην Ιεράπετρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/09/2026 16:53
Εικόνες ντροπής στην Ιεράπετρα
INTIME

Δεκάδες παράτυποι μετανάστες παραμένουν από χθες σε ανοιχτά κιόσκια, χωρίς οροφή , στο λιμάνι της πόλης , καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμη κατάλληλος χώρος για τη φιλοξενία τους.

Αν δεν μεταφερθούν άμεσα σε ασφαλή χώρο, οι συνθήκες για τους ανθρώπους αυτούς θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο, καθώς για αύριο προβλέπονται βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Πηγή βίντεο Ηχώ Νέα

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