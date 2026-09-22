Έλεγχοι για τη μη χρήση κράνους σε Λέσβο, Χίο και Σάμο

Σε 1.644 τροχονομικούς ελέγχους στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου προχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα οι αρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους». Συνολικά βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Οι έλεγχοι έγιναν σε δίκυκλα, τρίκυκλα, οχήματα ATV («γουρούνες») και Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), με στόχο τη σταδιακή συμμόρφωση των οδηγών.

Οι παραβάσεις σε οδηγούς και συνεπιβάτες

Από τις 29 παραβάσεις, οι 18 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, μία οδηγό Ε.Π.Η.Ο. και 10 συνεπιβάτες. Στη Λέσβο πραγματοποιήθηκαν 497 έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις σε οδηγούς και 4 σε συνεπιβάτες.

Στη Χίο έγιναν 648 έλεγχοι, με 3 παραβάσεις σε οδηγούς και 5 σε συνεπιβάτες.

Στη Σάμο πραγματοποιήθηκαν 499 έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις σε οδηγούς και μία σε συνεπιβάτη.

«Μηδενική ανοχή» στη μη χρήση κράνους

Οι έλεγχοι εντάσσονται στην εκστρατεία «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», που έχει ως στόχο τη συμμόρφωση όσων κινούνται με δίκυκλα, τρίκυκλα, ATV και Ε.Π.Η.Ο. Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία θέτει στο επίκεντρο τη μη χρήση κράνους και την ανάγκη για αυστηρότερο, δικαιότερο και αποτελεσματικότερο πλαίσιο για την οδική κυκλοφορία.

Το προστατευτικό κράνος αποτελεί υποχρέωση και πράξη προσωπικής ευθύνης. Όπως επισημαίνεται, το κράνος είναι θέμα ζωής.