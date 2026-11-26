Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας ο ανήλικος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Κεφαλονιά.

Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στην επαρχιακή οδό Φισκάρδου – Άσσου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι εξετράπη της πορείας του.

Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε τελικά στην πρωτεύουσα με αεροδιακομιδή, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή.

Αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό για τη διακομιδή

Αρχικά, είχε προγραμματιστεί η μεταφορά του διασωληνωμένου ανηλίκου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Ωστόσο, ο σχεδιασμός άλλαξε και τελικά αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.