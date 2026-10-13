Έβαλε το fair play πάνω από τη νίκη! Περίμενε τον αντίπαλό του να τερματίσει πρώτος μετά από λάθος στροφή

Μια σπάνια στιγμή αθλητικού ήθους εκτυλίχθηκε σε αγώνα δρόμου 10 χιλιομέτρων στη Γαλλία, με έναν δρομέα να αποδεικνύει πως ο αθλητισμός δεν είναι μόνο οι νίκες και τα μετάλλια, αλλά πάνω απ’ όλα ο σεβασμός προς τον αντίπαλο.Πρωταγωνιστής ήταν ο Γάλλος Γκασπάρ Κοτιάς-Φορ, ο οποίος αγωνίστηκε στον αγώνα Voies Royales, στο Σεν Ντενί, κοντά στο ιστορικό Stade de France.

Λίγο πριν από τον τερματισμό, ο Αμπουμπάκρ Αμπνταλά, που βρισκόταν στην πρώτη θέση και διεκδικούσε τη νίκη, έκανε λάθος στροφή και βγήκε από τη σωστή διαδρομή. Το λάθος αυτό έδωσε στον Γάλλο αντίπαλό του την ευκαιρία να περάσει μπροστά και να διεκδικήσει την πρώτη θέση.

Ωστόσο, ο Κοτιάς-Φορ επέλεξε να κάνει κάτι που σπάνια βλέπουμε στον πρωταθλητισμό. Αντί να εκμεταλλευτεί το λάθος και να πάρει τη νίκη, επιβράδυνε και σταμάτησε λίγο πριν από τη γραμμή του τερματισμού, περιμένοντας τον αντίπαλό του να επιστρέψει στη σωστή πορεία.

Μάλιστα, τον χειροκροτούσε, ενθαρρύνοντάς τον να συνεχίσει. Μόλις ο Αμπνταλά επέστρεψε στη διαδρομή, ο Γάλλος τού έδωσε την ευκαιρία να περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού και να κατακτήσει τη νίκη.

Ο Αμπνταλά ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 31 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, ενώ ο Κοτιάς-Φορ τερμάτισε ένα δευτερόλεπτο αργότερα, με χρόνο 31 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα.

Οι θεατές αντέδρασαν με θερμό χειροκρότημα, ενώ μετά τον τερματισμό οι δύο αθλητές αγκαλιάστηκαν, χαρίζοντας μια εικόνα που ξεπέρασε τα όρια του αγώνα.

Σε μια εποχή όπου η νίκη συχνά μοιάζει να είναι το παν, ο Γκασπάρ Κοτιάς-Φορ απέδειξε πως υπάρχουν στιγμές που το fair play αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε μετάλλιο. Γιατί τελικά, μπορεί να θυμόμαστε ποιος τερμάτισε πρώτος, αλλά είναι οι πράξεις που αποκαλύπτουν τον πραγματικό χαρακτήρα ενός αθλητή.