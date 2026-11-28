Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 9χρονο κορίτσι, μετά από περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθη η 30χρονη μητέρα του, ενώ η αστυνομία διερευνά πώς το παιδί βρέθηκε να καταναλώνει αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο εφημερεύον νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς. Οι γιατροί ανέλαβαν τη φροντίδα της και το κοριτσάκι παραμένει νοσηλευόμενο.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες του περιστατικού

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 9χρονη φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ. Οι αρχές εξετάζουν πού βρέθηκε το ποτό, πώς έφτασε στα χέρια της ανήλικης και τι ακριβώς συνέβη πριν από τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η 30χρονη μητέρα συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία συλλέγει στοιχεία για να αποσαφηνίσει τις συνθήκες του περιστατικού.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Πηγή: neakriti.gr