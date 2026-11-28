Επιχείρηση απεγκλωβισμού 43 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε στη βραχώδη περιοχή «Άμπελος» της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, από το σημείο απομακρύνθηκαν 41 αλλοδαποί, καθώς και δύο άτομα που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκε σκάφος της δύναμης Frontex, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια ο απεγκλωβισμός από το δύσβατο σημείο.

Μεταφορά τεσσάρων ατόμων για ιατρική περίθαλψη

Ιδιαίτερη κινητοποίηση υπήρξε για την παροχή βοήθειας σε όσους χρειάζονταν ιατρική φροντίδα. Τέσσερα από τα άτομα που απεγκλωβίστηκαν μεταφέρονται με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού (ΠΛΣ) στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Από εκεί προβλέπεται η διακομιδή τους σε νοσηλευτική μονάδα για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή της Frontex και ιδιωτικού σκάφους.

Πηγή βίντεο: neakriti.gr