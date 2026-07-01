Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας
Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της τετραώροφής πολυκατοικίας στα Πετράλωνα . Εν τω μεταξύ οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα
Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και περιφρουρούν το ισοπεδωμένο κτίριο υπό το φόβο πλιάτσικου.
Μας ενημερώνει η Κατερίνα Αθανασιάδη.
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