Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της τετραώροφής πολυκατοικίας στα Πετράλωνα . Εν τω μεταξύ οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα

Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και περιφρουρούν το ισοπεδωμένο κτίριο υπό το φόβο πλιάτσικου.

Μας ενημερώνει η Κατερίνα Αθανασιάδη.